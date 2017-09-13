محافظ الفروانية يستقبل أمين عام مجلس الوحدة الإعلامية العربية و منى جاب الله

استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه الأمين العام لمجلس الوحدة الاعلامية العربية هيثم يوسف والصحافية شذى عساف من جريدة الدستور الاردنية اللذين يزوران البلاد ، ودار حديث حول العلاقات الكويتية – الاردنية المتجذرة على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين ، ورحب بهما الشيخ فيصل الحمود متمنياً لهما طيب الاقامة في بلدهما الثاني ، وقدم الامين العام هدية تقديرية للمحافظ شاكراً له حسن استقباله .

كما استقبل الحمود السيدة منى جاب الله عضو مجلس النواب المصري التي تقوم بزيارة ودية للكويت ، وتبادل الطرفان العلاقات التي تربط دولة الكويت بجمهورية مصر العربية والحرص على تطويرها على مختلف الصعد . بدورها شكرت السيدة منى جاب الله المحافظ على ترحيبه وحسن استقباله ، معربة عن امانيها بالنجاح في عمله المتميز .