وفاة نزيل سادس في دار للرعاية بفلوريدا نتيجة لاعصار (إيرما)

واشنطن – 13 – 9 (كونا) — أعلن مسؤولون بولاية فلوريدا الامريكية اليوم الأربعاء أن شخصا آخر توفي داخل دار للرعاية بمدينة هوليوود بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب إعصار (إيرما).

وقال مسؤولون بالولاية في تصريحات صحفية إن النزيل السادس قد توفي أيضا بسبب تعطل أجهزة تكييف الهواء في دار الرعاية.

وكان خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم في وقت سابق اليوم داخل دار الرعاية بسبب تعطل أجهزة التكييف في الدار بعد انقطاع الكهرباء عن المنطقة بسبب الاعصار.

وقالت عمدة مقاطعة (بروارد) باربرا شريف للصحفيين إنها تجري تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى إعصار (إيرما) في ولاية فلوريدا الامريكية إلى 18 شخصا ليصل بذلك إجمالي قتلى الإعصار حتى الآن إلى 61 شخصا.