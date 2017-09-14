رسميا: باريس تفوز بتنظيم أولمبياد 2024 ولوس أنجلوس 2028

منحت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء مدينة باريس الفرنسية حق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 ومدينة لوس أنجلوس الأمريكية حق تنظيم نسخة 2028.

وقد جاء الاعلان عن الحدث على الهواء مباشرة على قناة (فرانس إنفو تي في) في مراسم اقيمت في ليما عاصمة بيرو حيث اجتمعت اللجنة الاولمبية.

وذكرت وسائل الاعلام الفرنسية ان مدينة لوس انجلوس الامريكية التي كانت في الأصل منافسا لفرنسا في تنظيم دورة 2024 قد فازت بحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في عام 2028.

وقد سبق لباريس استضافة الأولمبياد في عامي 1900 و 1924 فيما استضافت لوس أنجلوس دورتي 1932 و 1984 .