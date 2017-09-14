مانشستر سيتي يسحق فينورد روتردام برباعية في دوري أبطال أوروبا

ألحق مانشستر سيتي الإنجليزي بفينورد روتردام أقسى خسارة له على ملعبه في دوري أبطال أوروبا بسحقه برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة على ملعب دي كويب أمس الأربعاء.

وجاءت المباراة باتجاه واحد كما تدل النتيجة لأن «سيتيزن» صالوا وجالوا كما شاؤوا وسجلوا أربعة أهداف بعد خماسيتهم في مرمى ليفربول نهاية الأسبوع الماضي.

وافتتح الفريق الإنجليزي التسجيل مبكرا بواسطة كرة رأسية لمدافعه الدولي جون ستونز إثر ركلة ركنية رفعها البرتغالي برناردو سيلفا القادم حديثا من موناكو الفرنسي وذلك بعد مرور دقيقتين فقط.

وأضاف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدف الثاني بطريقة رائعة مستغلا تمريرة من الجهة اليمنى ليتابعها في سقف الشباك (10).

وحسم سيتي النتيجة بنسبة كبيرة في الدقيقة 25 عندما ظن مدافعو فينورد بأن المهاجم البرازيلي غابريل خيسوس متسللا لكنه لم يكن كذلك ليسجل من مسافة قريبة الهدف الثالث لفريقه.

وفي الشوط الثاني اكتفى مانشستر سيتي بالاحتفاظ بالكرة قبل أن يضيف هدفا رابعا بكرة راسية من ستونز أيضا مستغلا تمريرة عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق شاختار دانيتسك الأوكراني نتيجة جيدة بفوزه على نابولي الإيطالي 1/2.

سجل للفائز البرازيلي تايسون (15) والأرجنتيني فاسوندو فيريرا (58)، ورد الفريق الإيطالي الجنوبي عن طريق البولندي اركاديوش ميليك (72 من ركلة جزاء).