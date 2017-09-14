عزل وتعيين في مجلس تعاونية الجهراء

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً وزارياً بعزل أعضاء مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين بدلاء عنهم بناء على ما تقتضية المصلحة العامة.

ونصت المادة الاولى من القرار عزل رئيس مجلس الإدارة جزا خلف سعادة، وأمين الصندوق محارب سعود الفضلي، وعضوي مجلس الإدارة طلال فيحان العنزي، وماجد فياض الذايدي، فيما نصت المادة الثانية على تعيين كل من سعد حمود المطيري، وراشد محمد الراجحي، ومحسن دهام عبدالرحمن القحطاني، وأحمد نشمي العنزي، بدلا عنهم.

كما ألزمت المادة الثالثة من القرار نائب رئيس مجلس الادارة بدعوة المجلس لعقد جلسة لانتخاب رئيس لمجلس الادارة وأمين الصندوق من بين أعضائه المعزولين خلال اسبوعين. وأقرت المادة الرابعة من القرار على ضرورة دعوة رئيس مجلس الادارة المنتخب للجمعية العمومية لانتخاب من يحل محل الاعضاء المعزولين خلال سنة بحد اقصى من تاريخ صدور القرار. وألزمت المادة السادسة من القرار المعزولين بتسليم عهدتهم من أموال ومستندات إلى مجلس الادارة خلال اسبوع من صدور القرار.