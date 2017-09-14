سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 79 سنتا ليبلغ 56ر51 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا في تداولات أمس الأربعاء ليبلغ 56ر51 دولار أمريكي مقابل 77ر50 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن فائض المعروض العالمي من الخام بدأ ينكمش على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة بسبب الأعاصير هناك وفي الوقت ذاته توقعت الوكالة نمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 6ر1 مليون برميل يوميا.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 89 سنتا ليصل إلى مستوى 16ر55 دولار كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 07ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 30ر49 دولار.