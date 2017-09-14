باحث فلكي كويتي: فصل الصيف ينتهي فلكيا 22 سبتمبر الجاري

قال الباحث الفلكي الكويتي خالد الجمعان إن فصل الصيف ينتهي فلكيا في 22 سبتمبر الجاري وتتعامد فيه أشعة الشمس على خط الاستواء ويبدأ معه تساوي الليل والنهار أو ما يعرف بالاعتدال الخريفي.

وأضاف الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن تساوي الليل والنهار في الكويت تحديدا سيكون في 27 سبتمبر الجاري وتبدأ فيه مظاهر فصل الخريف وهي من أقصر المظاهر من بين فصول السنة في الكويت خصوصا إذا ما تمت مقارنتها بفصل الصيف.

وأوضح أن الاعتدال يبدأ مع تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس إلى 60 درجة بسماء الكويت في 22 سبتمبر وهي الفترة التي تسمى علميا وفلكيا بالاعتدال الخريفي حيث يتساوى عدد ساعات النهار والليل في ذلك اليوم عند خط الاستواء وأول أيام فصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وذكر أن الأمر يختلف في الكويت قليلا بسبب الموقع الجغرافي بالنسبة لخطوط الطول والعرض حيث ستتساوى ساعات الليل بالنهار في الكويت يوم 27 الشهر الجاري إذ ستشرق الشمس حينها في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 39 صباحا وتغرب في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 39 مساء.

وأرجع اختلاف الفصول إلى دوران الأرض حول الشمس خلال العام في مدار يميل مستواه على خط الاستواء الأرضي بزاوية قدرها 5ر23 درجة وهي الزاوية نفسها المحصورة بين محور دوران الأرض حول نفسها ومحور دورانها حول الشمس (فلك البروج).

وبين الجمعان أن الفصول الأربعة تعتبر من المصطلحات المرتبطة بعلوم الفلك وأيضا بميل محور دوران الأرض على مستوى مدارها حول الشمس التي تصنف في علم الفلك ضمن دوران جرم سماوي حول نجم والتغيرات التي تطرأ على كل منهما.

ولفت إلى أنه يترتب على دوران الأرض حول الشمس انتقال أشعتها في حركة ظاهرية بالنسبة للأرض في الاتجاهين شمالا وجنوبا مرورا بخط الاستواء الأرضي لتصل أشعتها إلى الأطراف الشمالية والجنوبية لكوكب الأرض خلال فترات زمنية معينة.

وأضاف أنه خلال الدوران السنوي للأرض حول الشمس تتعامد الأشعة الشمسية عل خط الاستواء مرتين في العام إحداهما عند بداية الربيع (الاعتدال الربيعي) في 20 مارس وفي المرة الثانية عند بداية الخريف (الاعتدال الخريفي) في 22 سبتمبر.

وقال إن أشعة الشمس تنحرف شمالا لتتعامد على مدار السرطان عند بداية الصيف في 21 يونيو حيث تقع الشمس عند نقطة (المنقلب الصيفي) وتنحرف أيضا جنوبا في نقطة الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر حيث تتعامد أشعتها على مدار الجدي جنوب خط الاستواء.

وبين الجمعان أنه في حقيقة الأمر يوجد فصلان في آن واحد على الكرة الأرضية فعندما يحل الصيف في نصف الكرة الشمالي يحل فصل الشتاء في النصف الآخر وعندما يحل الربيع في أحد نصفي الكرة الارضية يحل الخريف في النصف الآخر.

وذكر أنه بالنظر إلى اختلاف ميل الأشعة الشمسية الساقطة في موقع ما على الأرض خلال فصل معين من السنة تتفاوت درجة الحرارة على الكرة الارضية فتختلف درجات الحرارة ومناطق المنخفضات والمرتفعات الجوية والعوامل المناخية الأخرى التي تترتب عليها من سرعة الرياح وغيرها من منطقة الى أخرى على سطح الأرض.