الكويت: انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي إن الأيام المقبلة في البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع دخول كتلة هوائية رطبة نسبيا.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر اليوم الخميس برياح شمالية غربية تكون نشيطة أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ثم يظهر تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي خلال الأيام المقبلة تصاحبه كتلة هوائية رطبة نسبيا على السواحل مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة عموما ويتكون ضباب خفيف على بعض المناطق لاسيما الساحلية.

وذكر أن الطقس ليلا سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 12 و 30 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و 28 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين قدم وأربع أقدام.

وتوقع لنهار غد الجمعة طقسا شديد الحرارة تكون الرياح خلاله متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 45 و 47 درجة مئوية أما البحر فيكون خفيفا إلى معتدل يتراوح ارتفاع الموج خلاله ما بين قدم وأربع أقدام.

وحول مساء غد الجمعة ذكر أن الطقس يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و 29 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى أربع أقدام.

وعن أحوال الطقس نهار السبت المقبل قال العلي إنه سيكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 6 و 28 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 43 و 45 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى أربع أقدام.

ولفت إلى استمرار الطقس الحار نسبيا والرطب نسبيا مساء بعد غد السبت لاسيما على المناطق الساحلية ويصاحب ذلك ضباب خفيف في بعض المناطق والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة والصغرى المتوقعة ما بين 25 و 27 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم وأربع أقدام.