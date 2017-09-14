الكويت تتراجع 7 مراكز في تصنيف “الفيفا” الى 181 عالميًا

استمرارا لمسلسل الانهيار الرياضي، تراجعت دولة الكويت 7 مراكز في التصنيف العالمي للفيفا، لتحتل المركز الـ 181 بين دول العالم.

كما تراجع منتخب مصر حيث فقد 5 مراكز إلى (30) لكن يظل الأول عربياً وأفريقياً، واقتربت تونس 3 مراكز لتحتل موقع متقدم (31) على العالم.

وعادت ألمانيا إلى قمة التصنيف العالمي ليستمر بذلك مسلسل التناوب مع البرازيل منذ مطلع هذا العام.

فقد أزاح أبطال العالم منتخب السيليساو من الصدارة بعد انتصارين مثيرين على جمهورية التشيك والنرويج في الطريق إلى كأس العالم FIFA، لتتربع كتيبة المانشافت على قمة جدول الترتيب الذي شهد تغييرات عديدة بعد المباريات الأخيرة التي جرت ضمن تصفيات روسيا 2018.

فعلى سبيل المثال، ارتقت بلجيكا بأربع مراتب لتلحق بركب الخمسة الأوائل، بعد ضمان تأهلها لنهائيات العام المقبل. ومن جانبها، تقدمت البرتغال ثلاثة مراكز لتصبح ثالثة في التصنيف العام. كما قفز ما لا يقل عن 23 فريقاً عشر مراتب أو أكثر.

ومن بين المنتخبات التي حققت أكبر ارتقاء في نسخة هذا الشهر، هناك كل من جزر الرأس الأخضر (67، +47) ولوكسمبورج (101، +35) وبوليفيا (46، +22) والدنمارك (26، +20)، وذلك على خلفية نتائجها المذهلة في التصفيات ضد جنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وبولندا على التوالي.

كما تُعتبر لوكسمبورج من البلدان الأربعة التي بلغت أفضل مركز لها في تاريخ التصنيف العالمي، جنباً إلى جنب مع بيرو (12، +3) وأيرلندا الشمالية (20، +3) وسوريا (75، +5).

وفي المقابل، أصبح منتخب بوليفيا من بين الوافدين الجدد الخمسة على قائمة الخمسين الأوائل، حيث انضم إليه كل من مونتينيجرو (37، +15) وبلغاريا (38، +14) واسكتلندا (43، +15) وهايتي (48، +7).