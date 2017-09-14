امرأة تحاول الانتحار في “صباح الأحمد” ورجال الإطفاء تدخلوا لإنقاذها

أحبط رجال الإطفاء يوم أمس الأربعاء محاولة إنتحار إمرأة في منطقة صباح الأحمد.

وفي التفاصيل هرعت فرقة إطفاء من مركز الوفرة بقيادة الرائد/ حمود الشريدة الى بلاغ يفيد عن محاولة إمرأة الإنتحار في منطقة صباح الأحمد السكنية.

وأخذت فرقة الإطفاء إذن من وكيل النيابة عن طريق وزارة الداخلية ليتم كسر الباب بإستخدام الجهاز الهيدروليكي ، وتمكنوا بعدها من الوصول للمرأة التي كانت في غرفة بالطابق الأول وتم إحباط محاولة الإنتحار.

هذا وقام رجال الإطفاء بتهدئة المرأة وتم تسليمها الى رجال الأمن وفنيي الطوارئ الطبية.