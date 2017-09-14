زيدان: رونالدو أهم عنصر في ريال مدريد

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بأداء مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشددًا على أهميته بالنسبة للملكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زيدان، خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الأربعاء، عقب فوز فريقه على أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية نظيفة بمستهل منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال زيدان “كريستيانو أهم عنصر في ريال مدريد فهو مهم للغاية بالنسبة لنا، دائماً ما يسجل، نأمل أن تكون مباراة يوم الأحد هي الأخيره بدونه هذا الموسم بالدوري الإسباني(الليغا) بعد إيقافه خمس مباريات”.

وأضاف “كريستيانو رونالدو دائما مايتواجد في مركز جيد، وهو كان مهم بالنسبة لنا كعادته”.

وأوضح زيدان “بدايتنا (في مباراة الأربعاء) لم تكن مثالية لكننا تحسنّا في الشوط الثاني، وحققنا نتيجة حيدة، أريد تذكر الشوط الثاني عندما رفعنا مستوانا”.

وتابع المدرب الفرنسي تصريحاته قائلًا “موسم دوري الأبطال طويل للغاية، الآن ننقل تركيزنا لمنافسات الدوري المحليوسنأخذ الأمور مباراة بمباراة”.

وعن رأيه في مهاجمه الويلزي غاريث بيل، قال زيدان “بيل يمكنه اللعب في كل المراكز، فقد قدم مباراة جيدة اليوم وصنع هدفين والعديد من الفرص”.

وحقق ريال مدريد، الأربعاء، فوزًا على الفريق القبرصي، بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من دوري الأبطال، سجل رونالدو منها هدفين.

وعقب انتهاء الجولة الأولى تصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن توتنهام الإنجليزي.

بينما احتل بوروسيا دورتموند الألماني المركز الثالث بلا رصيد بفارق الأهداف عن أبويل نيقوسيا متذيل الترتيب.