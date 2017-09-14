“الخدمة المدنية”: وظيفة مرافق الطلبة داخل المدرسة

قال ديوان الخدمة المدنية إن وظيفة (مرافق طلبة) لدى وزارة التربية، التي تم الإعلان عنها أخيرا هي للعمل داخل المدرسة فقط أما مرافقة الطالبات في الحافلات فليست ملزمة وإنما لمن ترغب في ذلك لعدم توفر وسائل مواصلات خاصة بها.

وأضاف الوكيل الساعد للشؤون المالية والإدارية في الديوان بدر الحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أنه بعد الإعلان عن الوظيفة آنفة الذكر حصل لبس لدى البعض بأن الوظيفة تتطلب وجود الموظفة في حافلات المدارس لإيصال الطالبات وهذا غير صحيح إلا لمن ترغب هي في ذلك لعدم توفر سيارة خاصة لديها.

وأوضح الحمد أن هناك 890 مدرسة ولدى كل مدرسة عشر حافلات مما يعني تعيين 10 موظفات في كل مدرسة والديوان طلب 2000 موظفة فقط بمتوسط موظفتين لكل مدرسة لافتا إلى أن الفكرة لم تأت من فراغ وإنما بجهود من ديوان الخدمة للقضاء على معاناة المعلمين.

دراسة الفكرة

وتابع أنها فكرة تتم دراستها ما بين الديوان ووزارة المالية منذ تسعة أشهر تخللها العديد من الاجتماعات لدراستها وأسفرت في النهاية عن الإعلان عنها فضلا عن التنسيق المتواصل بين الجهتين لحل إشكالية عدم وجود احتياجات للجهات الحكومية للمؤهلات الدنيا (المتوسطة) وأقل من الشهادة المتوسطة.

وذكر أن الفكرة هي الاستعانة باللواتي يحملن الشهادة المتوسطة من المسجلات لدى ديوان الخدمة المدنية بشروط محددة أبرزها أن يكون العمر 30 عاما فما فوق وأن تكون المتقدمة على دراية ووعي بحجم المسؤولية.

وبين أن الهدف تفعيل قرار تكويت الوظائف 11/2017 برفع نسبة الكويتيين مقابل غير الكويتيين في الوظائف الحكومية وإعطاء الأهل الطمأنينة بأن أولادهم في أيد كويتية أمينة وإعطاء الأمان الوظيفي للمسجلين.

وأشار الحمد إلى أن الفكرة تمخضت لمعالجة هذه الإشكالية إضافة إلى تخفيف العبء عن المعلمات في المناوبة مع الطالبات بعد اليوم الدراسي حتى آخر طالبة في المدرسة مما كان يشكل معاناة حقيقية للمعلمة بعد يوم شاق من العمل الدؤوب.

مسؤولية الشرطة

وقال إنه حتى وزارة الداخلية ممثلة في شرطة الكويت كانت تتحمل مسؤولية البقاء في المدرسة وترك عملها الأساسي إلى حين خروج كل الطلاب والطالبات لذا تم التفكير في إيجاد معالجة إيجابية لهذا الوضع من خلال تلك الوظيفة التي طرحها ديوان الخدمة.

وذكر أن مؤشرات يوم أمس الأربعاء وهو اليوم الأول للتقدم للوظيفة تشير إلى أن عددا كبيرا من المتقدمات مسجلات لدى الديوان منذ 10 سنوات ولم يحصلن على وظيفة في ظل عدم طلب أغلب الجهات لهذه الشهادات.

ولفت الحمد إلى أن الفكرة هي بداية لخطوات جادة مستقبلا مشيرا إلى أن يوم أمس سجلت للوظيفة 314 امرأة ومازال التسجيل مستمرا إلى حين اكتمال العدد شريطة أن تكون مسجلة في نظام التوظيف المركزي كباحث عن عمل.

وبين الحمد أنه يشترط أيضا الالتزام بالعمل بوظيفة (مرافق طلبة) بمركز العمل المحدد من قبل وزارة التربية لمدة خمس سنوات على الأقل دون طلب التغيير والتوقيع على إقرار وتعهد بالاستمرار بشغل الوظيفة.

وأكد أنه سيتم استثناء المتقدمة من آلية التوظيف المركزي المعمول بها بالنسبة لهذه الوظيفة حتى استنفاد العدد المحدد حتى لو كانت مسجلة في نظام التوظيف من سنة واحدة مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق فيما يخص مناطق التعيين بحيث تعين الموظفة في منطقتها أو بالقرب منها للتسهيل عليها.

وذكر أن الديوان يسعى إلى تخفيض أعداد المسلجين في نظام التوظيف المركزي خصوصا في ظل وجود 14 ألف طلب توظيف منها نحو 9000 طلب من الشهادات المتوسطة يشكلون العبء الأكبر على ديوان الخدمة مبينا أنه قريبا سيتم الإعلان عن وظائف أخرى بمؤهلات أخرى.

وقال الحمد إن التعيين في هذه الوظيفة سيكون على الدرجة الثامنة براتب 621 دينارا لافتا إلى أنها بداية الانطلاقة لتخفيف العبء المترهل عن كاهل ديوان الخدمة المدنية وبداية انطلاقة للتعاون مع الجهات الحكومية لعرض المؤهلات الدنيا.

وكان ديوان الخدمة المدنية قد طرح ألفي فرصة عمل أمام الكويتيات اللواتي يحملن الشهادة المتوسطة للعمل بوظيفة (مرافق طلبة) في المدارس المدرسية للمراحل التعليمية كافة.

جاء ذلك إثر إعلان الديوان حاجة وزارة التربية لشغل وظيفة (مرافق طلبة) من الإناث لمرافقة ومراقبة الطالبات والطلاب في بداية ونهاية اليوم الدراسي بالمراحل التعليمية (رياض أطفال وابتدائي بنات وابتدائي بنين) (المدارس التي تعمل فيها معلمات) ولمدارس البنات المتوسطة والثانوية.