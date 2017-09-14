وفيات اليوم الخميس 14-9-2017

– علي حمد علي حبيب الغيث، «43 عاماً»، شيع، للرجال: اليرموك، ق4، ش3، ج1، م11، ديوان الريش، للنساء: جابر العلي، ق7، ش36، م16، للنساء: مشرف، ق1، ش52، م10، ت: 99004999 – 23843600 – 25399020.

– خالد سعود سالم عمران أحمد العمران، «54 عاماً»، شيع، للرجال:‍ الروضة، ق5، ش البارودي، م5، مقابل المسجد، ديوان العمران، للنساء: القصور، ق1، ش27، م9، ت: 94458259 – 90077480.

سالم مصطفى محمد عبدالغفور، «44 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: بيان، ق9، ش1، م15، ت: 97744443.

– مريم راضي سعد المياس، «61 عاماً»، شيعت، للرجال: الفحيحيل، ديوان المياس، ش مكة، بجانب مطعم كابوريا، للنساء: فهد الأحمد، ق4، ش407، م1، ت: 99058165 – 23636911.

– ماجدة عبدالله فرج الرشيدي، زوجة سيد كامل يوسف، «52 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، العمرية، ق2، ش3، م3، ت: 69978666.

– سالم راشد بن شعيل العازمي، «60 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة في مقبرة صبحان، الرقة، ق7، ش11، م363، مقابل فهد الأحمد، ت: 66166698 – 99530700.

– طلال مناور جمعان العرير، «42 عاماً»، الشييع بعد صلاة عصر الجمعة في مقبرة صبحان، جابر العلي، ق2، ش6، م23، ت: 99003078.