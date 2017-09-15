أجهزة الأمن البريطانية تحدد هوية مشتبه به في تفجير “مترو لندن”

نقلت قناة تلفزيون سكاي نيوز عن مصادر أمنية قولها إن أجهزة الأمن البريطانية حددت هوية مشتبه به شارك في تفجير قطار ركاب مزدحم بغرب لندن مستعينة في ذلك بصور كاميرات مراقبة.

وقال مارك وايت مراسل القناة على (تويتر): «تقول مصادر أمنية إنها حددت هوية مشتبه به ضالع في تفجير بارسونز غرين بمساعدة صور كاميرات مراقبة».

من جهة أخرى، اعتقل شخص يحمل سكينا قرب محطة قطارات بمدينة برمنغهام في بريطانيا، وفق ما ذكرت صحيفة بريطانية اليوم في أعقاب اعتداء تم في إحدى محطات مترو لندن أسفر عن جرح 22 شخصا.

كذلك أعلنت خدمة مترو الأنفاق في لندن توقف الخدمة بين محطتي هاي ستريت كينزنغتون وإدجوير رود فيما تتعامل الشرطة مع حادث.

وأصيب 22 شخصا بجروح وأودعوا المستشفى صباح اليوم إثر اعتداء في ساعة الذروة بمحطة مترو الأنفاق بجنوب غرب لندن نفذ بواسطة عبوة يدوية الصنع، ما أحدث “كرة من اللهب” في عربة أحد القطارات.

وأعلنت أجهزة الاغاثة وقوع 22 جريحا ليس بينهم إصابات خطيرة وإنهم يتلقون العلاج في المستشفيات “غالبيتهم” بسبب الحروق.

وكانت «هيئة الإسعاف» البريطانية ذكرت في وقت سابق إنه تم نقل 18 شخصا الى المستشفيات بعد اعتداء مترو لندن.

وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن مارك رولي للصحافيين إن الاعتداء الذي وقع في محطة بارسونز غرين في جنوب العاصمة البريطانية مرده “برأينا الى تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع”.

وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تضامنها مع المصابين في التفجير الذي وقع في محطة مترو في لندن والذي أعلنت الشرطة إنها تتعامل معه على أنه عمل إرهابي.

وقالت ماي «أفكر في المصابين في (محطة) بارسونز غرين وفرق الطوارئ التي تتحرك مرة جديدة بسرعة وبشجاعة للرد على هذا العمل الإرهابي».

وذكرت شبكة سكاي نيوز نقلا عن مصادر لم تنشر أسماءها إن العبوة المستخدمة في حادث مترو أنفاق لندن اليوم لم تنفجر بشكل كامل.

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان إنها تتعامل مع الحادثة التي وقعت في محطة مترو في غرب لندن صباح اليوم وأوقعت “العديد من الجرحى” على أنها عمل إرهابي، فيما دعت الحكومة البريطانية الى اجتماع طارئ.

وقالت الشرطة “نحن على علم بإصابة العديد من الأشخاص بجروح”، مضيفة إن المسؤول في مكافحة الارهاب نيل باسو اعتبر الحادثة عملا “ارهابيا”.

كما ذكر تلفزيون «بي.بي.سي» في بريطانيا عن مصادر في «مكافحة الإرهاب» إنه يجري التعامل مع واقعة محطة «بارسونز غرين» على أنها إرهاب.

ونصحت الشرطة البريطانية اليوم الناس بتفادي المنطقة المحيطة بمحطة بارسونز غرين لمترو الأنفاق بغرب لندن بعد أنباء وقوع انفجار في إحدى عربات المترو.

وقالت شرطة لندن في بيان “ضباط شرطة العاصمة وشرطة النقل البريطانية موجودون إلى جانب إدارة الإطفاء وخدمة الإسعاف”.

وأضافت “ننصح الناس بتفادي المنطقة”.

ووقع «حادث» صباح اليوم في محطة مترو في جنوب غرب لندن فيما تحدثت وسائل الإعلام البريطانية عن «انفجار»، لافتة الى وجود إصابات.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة مترو البريطانية إن انفجارا وقع في مترو أنفاق لندن مما أسفر عن إصابة بعض الركاب بحروق في الوجه.

وكتبت شرطة العاصمة البريطانية على (تويتر): «تبلغنا بحادث في محطة المترو بارسونز غرين والشرطيون في الموقع»، فيما أفادت أجهزة الإسعاف إنها في الموقع أيضا.

وذكرت الشرطة إنها على علم بحادث في محطة بارسونز جرين في غرب لندن وإن رجال الشرطة موجودون في الموقع.

وأفادت الشرطة إنها على علم بتقارير نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وستعلن أي حقائق تتعلق بالحادث بمجرد أن تتأكد منها.

وذكرت هيئة النقل في لندن على تويتر إن الخدمة توقفت بين محطتي مترو إيرلز كورت وويمبلدون التي تمر عبر محطة بارسونز جرين.

وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر امرأة تجلس على رصيف المحطة وتتلقى مساعدة من خدمات الطوارئ.

وقالت امرأة في محطة بارسونز غرين إنها أصيبت بسبب تدافع الركاب.

وذكر مصور صحفي إن أفراد شرطة يحملون السلاح موجودون في المكان.