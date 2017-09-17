طقس اليوم: حار.. والعظمى 43

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتحسن الرؤية الأفقية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة، وذلك في خلال ساعات النهار.

أما ليلاً فيسود طقس حار نسبيا ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في بعض المناطق، ودرجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 25.

وعن حالة البحر نهاراً فيكون خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج 1 – 3 قدم.

في حين يكون خفيف إلى معتدل الموج ليلاً، وارتفاع الموج 1 – 4 قدم.