الكويت.. 173 ألف طالب يتوجهون للدراسة اليوم

أكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬ووزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬الفارس‭ ‬ان‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬وانتظام‭ ‬الدراسة‭.. ‬بداية‭ ‬خير‭.‬

وقال‭ ‬الفارس‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭: ‬بداية‭ ‬خير‭ ‬لعام‭ ‬دراسي‭ ‬جديد‭ ‬لجميع‭ ‬ابنائي‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬لهم‭ ‬النجاح‭. ‬ودعواتنا‭ ‬للمعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والاخلاص‭ ‬بالعمل‭.‬

وينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬‏173‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬و«التطبيقي‮»‬‭ ‬و«الثانوي‮»‬،‭ ‬ويمثل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬بـ76‭ ‬ألفا‭ ‬و708‭ ‬طلاب‭ ‬وطالبات،‭ ‬لتكتمل‭ ‬جميع‭ ‬صفوف‭ ‬مدارس‭ ‬التعليم‭ ‬العام‭. ‬وشهدت‭ ‬المدارس‭ ‬دورات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬للمدرسين‭ ‬الجدد‭.‬

وأضاف‭ ‬الفارس‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬الحقيقي‭ ‬يعتبر‭ ‬أداة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لبناء‭ ‬الإنسان‭ ‬الكويتي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المعرفة‭ ‬وبناء‭ ‬الشخصية‭ ‬السوية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬وغرس‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭.‬

ودعا‭ ‬الفارس‭ ‬بمناسبة‭ ‬اكتمال‭ ‬صفوف‭ ‬المتعلمين‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬التعليم‭ ‬العام‭ ‬وانتظام‭ ‬الدراسة‭ ‬بدوام‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬أبناءه‭ ‬الطلاب‭ ‬وبناته‭ ‬الطالبات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬الجهد‭ ‬واستغلال‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتاحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬الساعين‭ ‬إليها‭.‬