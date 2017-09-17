أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان بداية العام الدراسي الجديد وانتظام الدراسة.. بداية خير.
وقال الفارس عبر حسابه على «تويتر»: بداية خير لعام دراسي جديد لجميع ابنائي الطلبة والطالبات داعيا الله لهم النجاح. ودعواتنا للمعلمين والمعلمات بالتوفيق والاخلاص بالعمل.
وينطلق اليوم 173 ألف طالب للدراسة في الجامعة و«التطبيقي» و«الثانوي»، ويمثل المرحلة الثانوية العامة بـ76 ألفا و708 طلاب وطالبات، لتكتمل جميع صفوف مدارس التعليم العام. وشهدت المدارس دورات وورش عمل للمدرسين الجدد.
وأضاف الفارس أن التعليم الحقيقي يعتبر أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان الكويتي وصولا إلى المعرفة وبناء الشخصية السوية القادرة على العطاء وغرس القيم الإسلامية.
ودعا الفارس بمناسبة اكتمال صفوف المتعلمين في مدارس التعليم العام وانتظام الدراسة بدوام المرحلة الثانوية اليوم الأحد أبناءه الطلاب وبناته الطالبات في كل المراحل التعليمية إلى بذل الجهد واستغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم الساعين إليها.
الكويت.. 173 ألف طالب يتوجهون للدراسة اليوم
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان بداية العام الدراسي الجديد وانتظام الدراسة.. بداية خير.
أضف تعليق