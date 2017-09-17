أرسنال يتعادل سلبياً مع تشيلسى

تعادل فريق تشيلسى مع أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب ‘ستامفورد بريدج’، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز ‘البريميرليج’.

جاءت المباراة حافلة بالإثارة والمتعة، شهدت العديد من الفرص التهديفية لكلا الفريقين، وكاد آرون رامسى أن يفتتح التسجيل لفريق أرسنال فى الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما سدد كرة اصطدمت بالقائم، بينما ألغى حكم اللقاء هدفاً لموستافى مدافع أرسنال فى الشوط الثانى بداعى التسلل.

وأشهر مايكل أوليفير حكم مباراة تشيلسى وأرسنال البطاقة الحمراء فى وجه دافيد لويز مدافع ‘البلوز’ فى الدقيقة 87 من عمر المباراة لحصوله على ‘إنذارين’.

بدأ محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك فى الدقيقة 80 بدلاً من أليكس ايوبي، وحصل على البطاقة الصفراء أثر كرة مشتركة مع إيدين هازارد لاعب ‘البلوز’.

هذا التعادل رفع رصيد تشيلسى إلى 10 نقاط ليتقاسم المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى مع مانشستر يونايتد، الذى يلتقى بعد قليل مع إيفرتون، بينما حصد أرسنال النقطة السابعة فى المركز الثانى عشر.