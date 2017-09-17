“المنبر الديمقراطي”: نرحب بإتفاق الفصائل الفلسطينية المقاومة

رحب المنبر الديمقراطي الكويتي بقرار حركة حماس الفلسطينية بحل اللجنة الإدارية لقطاع غزة ودعوة ممثل حكومة الوفاق الفلسطينية لاستلام مكاتبها.

وأكد الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي علي حسين العوضي في تصريح صحافي أن هذه الخطوة في هذه المرحلة مستحقة وفي الاتجاه الصحيح نحو بلورة أجواء التصالح السياسي بين الفصائل الفلسطينية من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى بما يتيح التقارب بينها.

وقال أن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتوترها يستلزم من كافة الأطراف الفلسطينية اليوم التوحد وفق برنامج وطني ديمقراطي هدفه إقامة الدولة الفلسطينية، ولعل اتفاق القاهرة بين حركتي حماس وفتح من الممكن أن يشكل مدخلا أساسيا.

واختتم الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي علي حسين العوضي تصريحه بالإشارة إلى أهمية وجود دعم عربي كبير للقضية العربية المركزية بما يسهم بمناصرة الشعب الفلسطيني وإيقاف عمليات الاستيطان التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني على الأراضي العربية المحتلة.