ريال مدريد يهزم سوسيداد في ملعب “صعب”

حقق ريال مدريد فوزاً مسحقاً على نظيره ريال سوسييداد، 3-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد الريال إلى 8 نقاط في المركز الـ4، بفارق نقطة خلف سوسييداد، صاحب المركز الثالث، الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

وافتتح المهاجم الشاب بورخا مايورال التسجيل للريال في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل كيفن رودريغيز لسوسييداد في الدقيقة 28،

وعاد الريال للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 36، بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق كيفن رودريغيز، الذي حاول إبعاد تمريرة عرضية من مايورال ولكنها سكنت شباك فريقه.

وأطلق الريال رصاصة الرحمة على آمال سوسييداد في التعادل، بعدما أحرز النجم الويلزي غاريث بيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، مسجلاً هدفه 56 خلال مسيرته مع الفريق في المسابقة.