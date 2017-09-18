الحربي: لا تراجع عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين

اكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي في تصريحات صحافية أنه لا نية لتأجيل موعد تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين.

وبمناسبة افتتاح مركز الفروانية التخصصي للاسنان، قال إن الافتتاح جاء تنفيذا للخطط والبرامج التطويرية لمنظومة الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية انسجاما مع خطط واستراتيجيات الوزارة مؤكدا انه الأكبر في منطقة الشرق الاوسط.

جاء ذلك في كلمة للحربي بافتتاح مركز طب الاسنان التخصصي بمنطقة الفروانية الصحية ضمن مشروع التوسعة الشاملة لمستشفى الفروانية الجديد أمس الأحد.

وقال ان مبنى المركز الذي تبلغ مساحته 23 الف متر مربع بلغت تكلفته الاجمالية اكثر من 7ر15 مليون دينار كويتي (نحو 8ر51 مليون دولار امريكي) مبينا ان تكلفة المعدات الطبية الموجودة بالمركز بلغت حوالي 375ر3 مليون دينار (نحو 9ر10 مليون دولار).

وأضاف الحربي ان مبنى المركز يتكون من سرداب وثلاثة ادوار ويضم 156 عيادة وغرفا للتعقيم المركزي ومختبرا رئيسيا وقسما للاشعة ووحدة للعمليات الجراحية الصغرى وقاعة للتدريب ومواقف سيارات تتسع ل1400 سيارة.

ولفت الى ان المركز يقدم الخدمات العلاجات التخصصية للاسنان كافة التي تشمل علاج العصب واللثة والتقويم والجراحة والاستعاضة الصناعية وعلاج اسنان الاطفال اضافة الى طوارئ طب الاسنان وخدمات صحة الفم والاسنان للاطفال فوق عمر 6 سنوات.

وبين الحربي ان قطاع طب الاسنان من اطباء وهيئة تمريضية وفنيين واداريين يبلغ اكثر من 4000 شخص يعملون بمختلف المراكز والعيادات التابعة للقطاع.

ولفت الى ان المؤشرات المتعلقة بخدمات طب الاسنان اظهرت وجود انجازات واضحة خلال السنوات الاخيرة مشيرا الى ان عدد اطباء الاسنان ارتفع بمعدل 1285 طبيبا خلال الاعوام من 2000 الى 2017 ليصل الى 1971 طبيبا بعد ان كان 686 طبيا.

واضاف الحربي لقد تم زيادة عيادات طب الاسنان بواقع 478 عيادة خلال الاعوام من 2000 الى 2017 لتصل الى 989 عيادة بعد ان كانت 511 عيادة فيما ارتفع عدد مراكز تقديم خدمات اشعة طب الاسنان بواقع 49 عيادة خلال نفس الفترة لتصل الى 92 عيادة بعد ان كانت 43 عيادة. وقال ان من انجازات قطاع طب الاسنان ادخال تطبيقات الملف الالكتروني بعيادات طب الاسنان بمراكز الرعاية الصحية الاولية والمراكز التخصصية اضافة الى تطوير سياسات وبروتوكولات العمل بقطاع طب الاسنان مشيرا الى ان عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة بالعيادات التابعة لللقطاع العام الماضي بلغ نحو 5ر2 مليون مراجع.

وبين ان من اهم المشروعات المستقبلية مركز الجهراء التخصصي الجديد لطب الاسنان الذي من المتوقع الانتهاء منه العام المقبل ومركز الاميري التخصصي وتوسعة مركز بنيد القار التخصصي ومشروعات برامج التطوير النوعية في مجالات الملف الالكتروني والتقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج ومختبرات طب الاسنان.

من جهته اكد الوكيل المساعد لشؤون طب الاسنان الدكتور يوسف الدويري ان مركز الفروانية التخصصي للاسنان يعد الاكبر من نوعه على مستوى الشرق الاوسط مبينا انه تم تشغيل 70 عيادة اسنان من اصل 156 عيادة خلال المرحلة الحالية.

واضاف الدويري في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح ان المركز سيغطي سكان محافظة الفروانية مدة 30 عاما قادمة.

وذكر ان الوزارة نجحت في اقل من عام بافتتاح ثلاثة مراكز تخصصية لطب الاسنان الاول مركز السالمية التخصصي بطاقة 35 عيادة ومركز جابر الاحمد بطاقة 65 عيادة ومركز الفروانية التخصصي بطاقة 156 عيادة لافتا انه بمنتصف العام المقبل سيتم افتتاح مركز الجهراء التخصصي بطاقة 140 عيادة.

من ناحية أخرى، قررت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة في اجتماعها أمس عقد ٣ اجتماعات أسبوعيا لإنجاز عملها قبل بداية دور الانعقاد.