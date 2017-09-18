250 متقدمة لـ “مرافق طلبة” في اليوم الثالث

شهد اليوم الثالث من التسجيل لوظيفة مرافق طلبة في ديوان الخدمة المدنية إقبالاً، إذ بلغ عدد الاناث المسجلات للوظيفة 250، ليصل اجمالي المسجلات خلال 3 ايام إلى 612 راغبة في شغل هذه الوظيفة.

وأعلن الديوان استمراره في استقبال الراغبات في التوظيف، الى حين استكمال 2000 متقدمة من المسجلات في طابور الانتظار بالنظام المركزي للتوظيف.

وعلمت «الجريدة» أنه فور اعلان الديوان توفر 2000 وظيفة لمراقب طلبة لحملة المرحلة المتوسطة، توجهت اكثر من 60 متقدمة يحملن دورات في القطاع الخاص، وسبق أن تمت اضافتها اثناء عملية تسجيلهن في نظام التوظيف، لكنهن ألغين تلك الدورات، حتى يمكن لهن الظفر بهذه الوظيفة.