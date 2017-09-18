الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 301ر0 واليورو عند 359ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 301ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 359ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 409ر0 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 313ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وكانت بيانات رسمية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قد اظهرت تراجعا بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي مما أضعف من حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الامريكي وقدرته على النمو الاقتصادي الكلي للربع الحالي.