طقس اليوم : حار.. والعظمى 44

توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان تتحسن الرؤية الأفقية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة، خلال ساعات النهار.

أما ليلاً فيسود طقس حار نسبيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في بعض المناطق، ودرجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 27. وعن حالة البحر نهاراً فيكون خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج 1 – 3 قدم. في حين يكون خفيف إلى معتدل الموج ليلاً، وارتفاع الموج 1 – 3 قدم.