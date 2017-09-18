‏‎بثوبه الأبيض التقليدي ، يجلس هذا الرجل الصحراوي بجانب صديقه في السّيارة ، يتبادل معه المزح و الأحاديث ، و مع إبتسامته الجانبية الصّفراء يقول له ممازحاً : ” أنت هندي” !

‏‎لا أعلم ما سبب نرجسية بني يعرب و تعاليهم على العالم ، ولكن الذي أعلمه و الذي تناساه بعض من مطلقي هذه المزحة العنصرية و الوقحة أن الدّولة التي تتهكم عليها أطلقت قبل أشهر قليلة أكثر من مائة صاروخ فضائي لإستكشاف العالم الخارجي ، تنافس فيها روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية ، ولديها منظمة البحوث الفضائية الهندية ، و مع تنافس الهند في مجال الفضاء و بإطلاقها للصواريخ لغزوه ، يتنافس العرب عن من هو أكثر طائفية و أرهاب ، فيطلقون القنابل في شتّى بقاع الأرض ليجعلوا العالم أكثر بشاعة و دمار .

‏‎و في الجانب الديني و الإجتماعي ، فالهند لديها أكثر من ٤٠٠٠ ديانة مختلفه ، و مع ذلك فتجدهم أكثر سلاماً و وحدة من أجل وطنهم الهند ، بينما أنت و إلى هذه الدقيقة تتقاتل مع المختلف معك طائفياً بمن هو الأحق للخلافه هل هو علي أم أبوبكر ، لكي لا تظن أنني متحامل فإني سأتكلم بالأرقام فالأرقام لا تكذب ، في تقرير أعدّتة الأمم المتحدة نشرته مجلة ” The Economics ” تقول فيه أن العرب يشّكلون ٥ ٪‏ من هذا العالم ، ولكن يشكلّون العرب ٤٥ ٪‏ من الإرهاب و ٦٨ ٪‏ من ضحايا الحروب و ٥٨ ٪‏ من اللاجئين في هذا العالم ، ممتع أن ترى انجازاتك التي أفكت بالبشريه صحيح ؟!

‏‎و أخيراً ، إذا كنت تريد أن تمازح صديقك في مرة قادمة فلا تقل له أنت هندي بل قل له ” أنت عربي” ، لأنه شعبك العربي هو أكثر من يسخر و يتهكّم على مخالفيه بينما في الواقع هو السّخرية الأكبر في هذا العالم.