الكويت.. بطاقة “عافية” ستغطي تخصصات جديدة ومستلزمات طبية

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي اليوم الاثنين ان التغطية التأمينية (عافية) الجديدة ستشمل كبار السن والمتقاعدين وربات البيوت اضافة الى زيادة في تغطية بعض الامراض والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش حضورة يوم العمل التطوعي لرعاية كبار السن والتي نظمته مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار السنوية.

واكد الوزير الحربي ان بطاقة (عافية) الجديدة تشمل امراض وضع دعامات القلب لعمليات القسطرة وامراض تبديل الركب والمفاصل والاورام الحميدة والخبيثة وزراعة الاسنان الثابته بالاضافة الى صرف المستلزمات الطبية مثل الكرسي المتحرك لمن يحتاجه.

واضاف ان سيتم تمديد فترة التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) الى وقت طرح القعد الجديد مع الشركات المحلية والعالمية.

واعرب عن شكره لأهتمام حضرة صاحب السمو في وضع جائزة لتعزيز صحة كبار السن عالميا تحت مظلمة منظمة الصحة العالمية في جنيف والتي تقوم بأعطاء الجائزة للفائز بتعزيز صحة كبار السن.

وافاد الوزير الحربي ان الوزارة انشئت مركزا لكبار السن في منطقة الروضة يهتم برعاية وتأهيل كبار السن بالاضافة الى عمل سجل بيانات لتاريخهم الصحي ومعرفة الامراض المزمنه الغير معدية.