“السفارة البريطانية” تتعسف ضد الطلبة الكويتيين.. وأولياء الأمور: خسائرنا طائلة!

ناشدت مجموعة كبيرة من أولياء أمور الطلبة، من ذوي الدخل المحدود الدارسين في المملكة المتحدة “بريطانيا”، نواب مجلس الأمة ووزارة الخارجية بانقاذ ابنائهم من تعسف السفارة البريطانية، ورفع الضرر عنهم إزاء غلاء اصدار الفيزا الدراسية لابنائهم، ناهيك عن طول فترة الانتظار للموافقة على اصدارها والتي قد تصل الى 30 يوماً ، وإذا ما ارادوا الاسراع في استخراجها فسوف يتكبدون مبلغا اضافيا لاصدار تأشيرة VIP .

وأضاف أولياء الأمور في ندائهم المفتوح انه اذا كان لدى ولي الأمر أكثر من طالب يدرس فان المبلغ قد يصل إلى أكثرمن ٨٠٠ ديناركويتي، مضافا إليه تأمين اجباري للطالب، مع العلم ان لديه تأمين من قبل الحكومة والجامعة التي يبتعث اليها، مستنكرين الأمور التعسفية من قبل الموظفين المتواجدين في برج التجارية من تأخير وسوء المعاملة .

وتمنى أولياء الامور من الجهات الرسمة الأخذ في الاعتبار لهذا الموضوع ورفع المعاناة عن الطلبة المبتعثين الى بريطانيا وتقليص فترة الانتظار بالاضافة الى تقليص دفع المبالغ الكبيرة لاخراج الفيزا الدراسية.