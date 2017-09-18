“الخارجية”: تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية جاء انسجاما مع قرارات مجلس الأمن

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين تعليقا على ما يتم تداوله بشأن تخفيض التمثيل الدبلوماسي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى البلاد بأنه انطلاقا من التزام دولة الكويت بقرارات مجلس الامن بشأن عدم انتشار الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية الخاصة بفرض عقوبات على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لعدم التزامها بهذه القرارات فقد قامت بالإجراءات التي نصت عليها تلك القرارات الاممية ومن ضمنها وقف اصادار تأشيرات الدخول لمواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ووقف رحلات الطيران منها وإليها اضافة الى وقف كافة التعاملات التجارية وتقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى البلاد.

وأضاف المصدر “انه في ضوء التصعيد غير المسبوق الاخير في شبة الجزيرة الكورية وفي ظل استمرار عدم التزام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بقرارات مجلس الامن ذات الصلة فقد قامت دولة الكويت بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع هذه الدولة الى درجة قائم بأعمال”.

واختتم المصدر تصريحة بقوله ان “دولة الكويت وهي تتابع بقلق بالغ التطورات الاخيرة في شبة الجزيرة الكورية فإنها تؤكد على اهمية ضبط النفس ودعوة الاطراف المعنية للتفاوض وصولا الى حل دبلوماسي يجنب المنطقة والعالم ويلات الحروب والدمار الشامل”