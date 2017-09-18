مجلس الوزراء: تكليف الجهات الحكومية وضع برنامج زمني لتحصيل الديون المستحقة للدولة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة معالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي: استهل المجلس أعماله بتقديم أخلص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول السنة الهجرية الجديدة سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الكويت والأمة العربية والإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات وأن تنعم جميع شعوب العالم بالسلام والاستقرار.

وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الشقيق متمنيا للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تحصيل الديون المستحقة لعدد من الجهات الحكومية والإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في سبيل تسوية تلك المديونيات.

وقرر المجلس تكليف كافة الجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالإجراءات التي سوف تتخذها لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة وتحديد البرنامج الزمني لتحصيلها وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

كما أحيط المجلس علما بتوصيتي اللجنة بشأن التقرير (13) لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ـ متوسط المدى وخطة تنفيذ المبادرات الواردة بالوثيقة والتقرير الثاني لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها.

ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من اللجنة الفنية للإشراف على متابعة وتنفيذ المخطط الهيكلي (4) لدولة الكويت 2040 وقرر المجلس تكليف مدير عام بلدية الكويت بالتنسيق مع مسئولى كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال إعداد متطلبات المخطط الهيكلي بما يعكس رؤية وخطط وأهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشأن استعمالات الأراضي وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر بموعد أقصاه شهر من تاريخه.

كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة القانونية بشأن مشروع مرسوم مذكرة التعاون بين دولة الكويت (بلدية الكويت) واليابان (وزارة البيئة) في مجال النفايات البلدية وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما اطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة لمشروعي قانوني بشأن الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit-12) دبي 2012 ومشروع قانون بشأن الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-12) جنيف 2012 وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية السعودية والجهات الأمنية المتخصصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية وإحباطها لمخطط إجرامي لعمليات إرهابية تستهدف أمن المملكة والمنطقة.

كما أدان مجلس الوزراء حادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف رتلا أمنيا في منطقة غرب العريش بمحافظة شمال سيناء والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أفراد الشرطة وآخرين مؤكدا دعم الكويت وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها جمهورية مصر العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها للتصدى لهذه الأعمال الإرهابية راجيا المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما استنكر مجلس الوزراء كذلك التفجير الإرهابي الذي استهدف محطة مترو الانفاق في مدينة بارسونز غرين غرب لندن مؤخرا والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الضحايا والهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد المطاعم وحاجزا أمنيا في مدينة الناصرية العراقية مؤخرا والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى الأبرياء ودولة الكويت إذ تدين هذه الجرائم الإرهابية البشعة لتؤكد موقفها الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وأيا كانت دوافعه وأسبابه والتي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لفخامة الرئيسة حليمة يعقوب بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سنغافورة الصديقة مؤخرا متمنيا لها التوفيق والسداد وللشعب السنغافوري الصديق المزيد من التطور والنماء معربا عن أمله في أن تشهد علاقات الصداقة القائمة بين دولة الكويت وجمهورية سنغافورة مزيدا من التقدم والتطور تحقيقا للمصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين.