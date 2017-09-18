دمشق: 41 مليون دولار إيرادات جوازات السفر بالخارج

كشفت إحصائيات رسمية سورية أن إيرادات جوازات السفر الممنوحة خارج البلاد خلال العام الجاري تجاوزت مستوى 41 مليون دولار.

وأظهرت البيانات، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن»، أن عدد الجوازات الممنوحة في 2017 تجاوز 360 ألف جواز سفر.

وبينت الإحصائيات أن الأحوال المدنية أصدرت خلال العام الحالي 892.617 بطاقة شخصية، بينما، بلغ عدد البطاقات الأسرية، التي منحت نحو 73 ألف بطاقة.

يشار هنا إلى أن «كلفة استصدار جواز جديد في القنصليات خارج البلاد تبلغ 400 دولار أمريكي، في حين يبلغ استصداره بشكل مستعجل خلال 3 أيام 800 دولار».