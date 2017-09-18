الكويت.. الجيش لم يقم بتدريبات عسكرية في المنطقة الشمالية

أكدت وزارة الدفاع الكويتية عدم قيام الجيش الكويتي بأي تدريبات في المنطقة الشمالية لافتة إلى أن التدريبات العسكرية يتم الإعلان عنها مسبقا في وسائل الإعلام.

جاء ذلك في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي اليوم الاثنين إثر ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "وقوع هزة أرضية في منطقة الجهراء لقيام الجيش الكويتي بتدريبات عسكرية واختراق طائرة لحاجز الصوت".

ودعت المديرية عموم وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي أخبار متعلقه بالجيش الكويتي مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة دائما أمام كل وسائل الإعلام للإجابة عن أي استفسارات أو معلومات يعتريها اللبس.