“الخدمة المدنية” يعلن الخميس عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبرالحالي بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1439 هجرية واعتباره عطلة رسمية.

وقال الديوان في تعميم له اليوم الثلاثاء “بالنسبة للأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة”.