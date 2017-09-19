“الداخلية” الكويتية تعلن بدء الخطة التنفيذية لتأمين الحسينيات لشهر محرم

اعلن وكيل وزارة الداخلية الكويتية المشرف العام للخطة الأمنية لتأمين مجالس الحسينيات الفريق محمود الدوسري اليوم الثلاثاء بدء الخطة التنفيذية لتأمين الحسينيات لشهر محرم.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي ان الفريق الدوسري شدد خلال ترؤسه الاجتماع النهائي لوضع الخطة الأمنية ان الهدف من الخطة هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان سلامة كل مرتادي الحسينيات مؤكدا ان الخطة ستحظى بتقييم يومي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

وذكرت ان الفريق الدوسري اكد ان الجهد والمثابرة والتعليمات المتواصلة لرجال الأمن هي عنوان نجاح الخطة الميدانية وحث على الالتزام بالضبط والربط والانضباط وعلى الانتشار الأمني المنظم المدعوم بالتواجد المروري لضمان انسيابية الحركة والتنسيق المستمر بين القطاعات الميدانية المشاركة.

واضافت ان الدوسري اعرب عن شكره لمسؤولي الحسينيات على التعاون البناء والمثمر مع رجال الأمن خلال المناسبات الحالية والسابقة مما يسهم بشكل كبير في النجاح بتنفيذ خطة التأمين.