اعصار “ماريا” يستعيد قوته بعدما اجتاح جزيرة دومينيكا بالكاريبي

استعاد اعصار (ماريا) قوته اليوم الثلاثاء بعد اكتسح جزيرة دومينيكا في البحر الكاريبي لتتجاوز سرعة الرياح المصاحبة له معدل 160 ميلا في الساعة.

وقال المركز الامريكي للاعاصير ان اعصار (ماريا) وصل الى الفئة الخامسة وهي الفئة الاشد الخطورة متوقعة ان يتسبب بكارثة عندما يجتاح جزر فيرجن وبورتوريكو في الكاريبي.

وذكر المركز في بيان إن قوة اعصار ماريا تراجعت وانخفضت قوته الى الفئة الرابعة بعدما الحق اضرارا واسعة في الجزر التي ضربها لكنه استعاد قوته مجددا.

والسياق نفسه فان اعصار خوسيه يتجه نحو المناطق الشرقية من الولايات المتحدة خصوصا ساحل ماساتشوستس مع عواصف ورياح تصل سرعتها الى اكثر من 75 ميلا في الساعة.

وتتوقع مراكز الارصاد الامريكية ان يضرب الاعصار الذي مازال في المحيط الاطلسي مدينة نيويورك غدا وسط تنبؤات بان يخلف تيارات مائية عنيفة وامواج عالية.

ونشرت سلطات نيويورك وحدات من الحرس الوطني والشرطة تحسبا لوقوع حالات طواريء تستدعي التعامل معها.