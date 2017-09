“أبل” تطلق تحديث “IOS 11”

أطلقت شركة أبل رسميًا نظام iOS 11، بمميزات جديدة للأجهزة الداعمة له مثل مركز التحكم الجديد، وإعادة تصميم المتجر.

ويشمل التحديث الأخير الأجهزة التالية:iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5siPad

iPad Pro الجيل الثاني 12.9 بوصة

iPad Pro الجيل الأول 12.9 بوصة

iPad Pro بقياس 10.5 بوصة

iPad Pro بقياس 9.7 بوصة

iPad Air 2

iPad Air

iPad الجيل الخامس

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch

iPod touch الجيل السادس

الأجهزة التي سيتم تحديثها إلى نظام iOS 10، ولكنها لن ترى تحديث نظام iOS 11

iPhone

iPhone 5c

iPhone 5

iPad

iPad الجيل الرابع

iPod

iPod touch الجيل الخامس