النادي العلمي: الاعتدال الخريفي فلكيا.. بعد غد

أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي إن الاعتدال الخريفي فلكيا لهذا العام سيكون بعد غد الجمعة 22 الجاري.

وقالت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي في بيان صحفي بهذا الخصوص إن الاعتدال الخريفي هو أحد الظواهر الفلكية للفصول الأربعة التي تحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس بمحورها المائل بزاوية قدرها (23.5) درجة قوسية، وتكون أشعة الشمس مقسمة بشكل متساوٍ للأرض فيتساوى الليل والنهار تقريباً وتشرق الشمس باتجاه الشرق تماماً وتغرب باتجاه الغرب تماماً، وعليه يمكن تحديد اتجاهي الشرق والغرب بدقة.

وأضافت إنه في يوم الجمعة (بعد غد) عند تمام الساعة الحادية عشرة ودقيقة واحدة مساءً بالتوقيت المحلي، يشهد سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية ظاهرة الإعتدال الخريفي (autumnal equinox) حيث ينتهي فصل الصيف فلكيا ويحل فصل الخريف، وتكون الشمس عمودية على خط الإستواء فيتساوى الليل والنهار في جميع مناطق الأرض.

ولفتت إلى أن الشمس ستكون على مسافة من الأرض تبلغ (150129845) كم، والاعتدال الخريفي يحدث عند نفس اللحظة على الأرض، ولكن توقيت حدوثه يختلف من مكان لآخر نظراً للموقع الجغرافي لكل بلد، وستقطع الشمس خط الإستواء متجهة من الشمال إلى الجنوب وبذلك يحل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحل فصل الربيع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.