زلزال المكسيك.. عدد الضحايا يرتفع لـ 224 قتيلاً

ارتفع عدد الضحايا في المكسيك إلى 224 قتيلا، جراء الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد، الثلاثاء، حسبما أعلنت مصادر محلية.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية لويس فيليبي بوينتي إن العدد الأكبر من الوفيات حدث في ولاية موريلوس جنوبي العاصمة، حيث أشارت تقارير الثلاثاء إلى سقوط 55 قتيلا، بينما لقي 49 شخصا على الأقل حتفهم في العاصمة مكسيكو سيتي.

وفر آلاف المواطنين من المباني الإدارية بطول شارع ريفورما وسط العاصمة، فيما دوت صافرات الإنذار وتوقفت حركة المرور حول نصب ملاك الاستقلال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي إن قوة الزلزال بلغت 7.1 وكان مركزه بالقرب من بلدة رابوسو بولاية بويبلا الواقعة، على بعد 123 كيلومترا جنوب غربي مكسيكو سيتي.وفر آلاف المواطنين من المباني الإدارية بطول شارع ريفورما وسط العاصمة، فيما دوت صافرات الإنذار وتوقفت حركة المرور حول نصب ملاك الاستقلال.