وزارة الصحة: تراجع حالات العلاج بالخارج في النصف الاول 80 بالمئة

كشفت احصائية صادرة عن ادارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة الكويتية تراجع حالات العلاج بالخارج في النصف الاول من العام الحالي بنسبة 80 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت الاحصائية التي وزعت اليوم الاربعاء ان حالات العلاج بالخارج هذا العام انخفضت مقارنة بالاعوام 2014 و2015 و2016 اذ بلغ اجمالي الحالات في النصف الاول من العام الحالي 2927 حالة مقابل 13352 حالة لذات الفترة عام 2016.

وأشارت الى ان “الانخفاض جاء بعد قرار وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بعرض الحالات على لجان بالمستشفيات والمراكز التخصصية وحصر منح الموافقات باللجان المتخصصة فقط”.

وقالت ان تراجع الحالات جاء “بعد تفعيل لائحة العلاج بالخارج التي تقتصر على ابتعاث الحالات المستحقة والحرجة والجراحات المستعصية والسرطان والاطفال”.