سفارة الكويت في المكسيك تؤكد سلامة جميع المواطنين في أعقاب الزلزال

اكدت سفارة دولة الكويت في المكسيك اليوم الاربعاء سلامة جميع المواطنين الكويتيين في المكسيك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب العاصمة المكسيكية والولايات المجاورة لها صباح يوم أمس.

وأهابت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه بالمواطنين المتواجدين في الأراضي المكسيكية الى اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة والتي تتعلق بتأمين سلامتهم.

وأكدت السفارة استعدادها التام لتقديم جميع الخدمات والمساعدات الضرورية لجميع المواطنين الكويتيين في المكسيك.

ودعت المواطنين الكويتيين في المكسيك إلى التواصل معها على الأرقام التالية:

5552451714 521+ و 5513632619 521+.