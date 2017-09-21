السعودية.. استثناء مكالمات “الواتساب والفايبر” من قرار رفع الحجب

استثنت هيئة الاتصالات السعودية وتقنية المعلومات مكالمات تطبيق الواتساب والفايبر من قرار رفع الحجب على تطبيقات الاتصالات في المملكة الذي بدأ العمل به منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد قد أكد رفعَ الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الساعة (12.00) صباحاً.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات ومنها على سبيل المثال، فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانقو، وغيرها من التطبيقات، عدا تلك التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية.

وأشار أبوحيمد إلى أن هذا القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه.