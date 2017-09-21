الأرجنتينيون يناجون ميسي : احفظ للمنتخب الوطني بعض الأهداف

تابع الموهبة ليونيل ميسي عزف سيمفونياته الكروية مع ناديه برشلونة، بتسجيله رباعية الثلاثاء في مرمى ايبار في الدوري الاسباني لكرة القدم، فعلت اصوات من بلده الارجنتين تناشده بحفظ عروضه الرائعة للمنتخب الذي يعاني في تصفيات مونديال 2018.

كتبت صحيفة “أوليه” الارجنتينية الواسعة الانتشار “ليو، اترك بعض الاهداف للمنتخب”.

واضافت: “الكلمات ليست كافية لوصف ميسي. القاموس قصير لايجاد الصفات. ماذا يمكن ان يقال عن ليو؟”.

صال ميسي وجال على مرأى من مدرب المنتخب خورخي سامباولي، وقاد فريقه الى فوز كبير 6-1 وتحقيق فوزه الخامس في خمس مباريات، معززا صفحة احصائيات لا مثيل لها على الصعيد العالمي.

رفع رصيده الى 9 اهداف في 5 مباريات في الدوري و12 هدفا في 8 مباريات هذا الموسم، 358 هدفا في الدوري الاسباني، 300 هدف في ملعب كامب نو و519 هدفا في 591 مباراة مع برشلونة.

حقق “البعوضة” افضل بداية له مع برشلونة في الليغا، بعد موسم 2011-2012 عندما سجل 8 اهداف في اول 5 مباريات، كما سجل رابع سوبر هاتريك في الليغا، بعد رباعياته في مرمى اوساسونا واسبانيول وفالنسيا.

لكن الارجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، تعاني كثيرا في التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة الى المونديال روسيا الصيف المقبل، اذ ترزح في المركز الخامس قبل مباراتين على نهاية التصفيات. مركز خامس لا يؤهلها سوى لخوض ملحق دولي مع نيوزيلندا، فيما غريمتها البرازيل حجزت بطاقة التأهل منذ وقت بعيد.