الكويت تجدد الدعوة الى ايران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة

جددت دولة الكويت الدعوة إلى ايران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة وارساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمام الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاربعاء.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمته اننا نجدد الدعوة الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ الممارسات التي تهدد امن واستقرار المنطقة وتتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما يوجه الجهود والإمكانات لمجالات البناء والتنمية لكي تنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والسلام والرفاه لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار الجهود والمساعي التي تبذلها دولة الكويت لترسيخ قواعد حسن الجوار.