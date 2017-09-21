طقس اليوم: حار ورطب.. والعظمى 44

توقعت إدارة الأرصاد الجوية طقسا حارا ورطبا نسبيا نهار اليوم الخميس، خاصة على المناطق الساحلية، مبينة أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

وأشارت إلى أن طقس الليل سيكون رطبا خاصة على المناطق الساحلية، وأن الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب.

وأوضحت أن درجة الحرارة ستبلغ 44، بينما الصغرى 26

أما طقس يوم غد الجمعة فسيكون حارا ورطبا كذلك، خاصة على المناطق الساحلية، بدرجة حرارة عظمى 43.