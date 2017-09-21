ديمبلي: سأعود بعد شهرين

ألمح الفرنسي عثمان ديمبلي الجناح الجديد في صفوف برشلونة الإسباني إلى أنه سيعود من الإصابة قبل الموعد المحدد سلفاً.

وخضع ديمبلي لجراحة ناجحة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، الاثنين الماضي، وكان يعتقد في البداية أنه سيغيب لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وعاد ديمبلي إلى كتالونيا، أمس الأول، بعد أن أصيب بتمزق في أوتار الفخذ الأيسر وخرج في الدقيقة الـ 28 من مباراة الفريق أمام خيتافي، السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونشر ديمبلي (20 عاماً) صورة للاعبي برشلونة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» بعد الفوز الكاسح على خيتافي 6 – 1، معلقاً «سأعود بعد شهرين».

وفي حال صدقت توقعات ديمبلي وعاد بحلول منتصف نوفمبر المقبل، فإنه سيلحق بالمواجهة أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ديمبلي ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عندما انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة في صيف العام الجاري مقابل 105 ملايين يورو (125.5 مليون دولار)، إضافة إلى 40 مليوناً أخرى طبقاً لأداء اللاعب.