وزير خارجية كوريا الشمالية: تهديد ترمب بتدمير كوريا الشمالية هو “نباح كلب”

وصف وزير الخارجية الكوري الشمالي، تهديد ترامب بتدمير كوريا الشمالية في حال هددت أمن الولايات المتحدة ب “بنباح الكلب” على حد وصفه.

وأشار ري يونغ إلى المثل الذي يقول “القافلة تمضي و الكلاب تنبح”. وباللغة الكورية “فإن حلم الكلب هو الشخص السخيف الذي يتفوه بالهراء”.

وأعرب عن أسفه الشديد للقب “رجل الصاروخ”، الذي أطلقه ترامب على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأعرب الوزير الكوري عن أسفه الشديد للقب “رجل الصاروخ”، الذي أطلقه ترامب على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال خطبه في الأونة الأخيرة.

و كانت كوريا الشمالية، قد أجرت عددا من التجارب الصاروخية و لعل أبرزها كان نجاحها في تفجير القنبلة الهيدروجينية في بداية الشهر الحالي.