“الصندوق الكويتي” يقرض زنجبار 4 ملايين دينار

تم اليوم في ( الزنجبار – تنزانيا ) التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية تنزانيا المتحدة والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره 4 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 13.6 مليون دولار أمريكي) وذلك للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى “منازي ماموجا” بزنجبار . ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كلية على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية . كما تم التوقيع على إتفاقية إدارة مشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة زنجبار الثورية تتعلق بترتيبات تنفيذ المشروع .

وقدم القرض تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، والتي أعلن عنها في المؤتمر العربي – الأفريقي الثالث والذي إنعقد في الكويت في 19 – 20 نوفمبر 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة بمبلغ إجمالي يوازي مليار دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشاريع إنمائية في الدول الأفريقية خلال خمس سنوات .

وقد وقع إتفاقية القرض نيابة عن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة وإتفاقية إدارة المشروع نيابة عن حكومة زنجبار الثورية معالي/ خالد سالم محمد – وزير المالية والتخطيط ، بينما ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ حمد سليمان العمر – نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع السيد/ أياد عيسى الغربللي – المدير الإقليمي لدول وسط وجنوب وشرق أفريقيا ، كما شهد الحفل السيد / محمد راشد العميري – القائم بالأعمال لسفارة دولة الكويت في تنزانيا .

يهدف المشروع للإسهام في دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية في جزيرة زنجبار ، من خلال تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية وتحسين المستوى الصحي للسكان .

يتضمن المشروع الأعمال الإنشائية لإعادة تأهيل وتوسعة مستشفى منازي ماموجا والذي يشمل أعمال تحسين مواقع المستشفى الثلاث وهي إعادة تأهيل المستشفى الرئيسي وملحقاته بسعة تبلغ حوالي 764 سرير ، ومستشفى منازي ماموجا للأمراض النفسية وملحقاته بسعة تبلغ حوالي 200 سرير في كيدونغو شيكونغو ، ومستشفى للولادة والأطفال وملحقاته بسعة تبلغ حوالي 70 سرير في مويمبيلادو . ويشمل كذلك الأعمال الكهربائية والميكانيكية وتوريد الأثاث والتجهيزات الطبية ، إضافة للخدمات الإستشارية للتصميم والإشراف على التنفيذ والتوريدات . ويتوقع أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع أربع سنوات .

يمثل قرض الصندوق المشار إليه آنفاً القرض الرابع عشر الذي يقدمه الصندوق لجمهورية تنزانيا المتحدة حيث سبق أن قدم لها الصندوق ثلاثة عشر قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 75.47 مليون دينار كويتي ، أي نحو 256.6 مليون دولار أمريكي ، لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة ، بالإضافة إلى منح ومعونات فنية بمبلغ إجمالي قدره 656 ألف دينار كويتي أي حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي .