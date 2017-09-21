هذه هي مفاجآت الجزء الثاني من “الهيبة”

أكد المخرج سامر برقاوي أن لا أحد سيحل مكان آخر في الجزء الثاني من مسلسل الهيبة، في إشارة إلى أنّ الفنانة فاليري أبو شقرا لن تكون بديلة للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في المسلسل .

وقال البرقاوي لبرنامج ET” بالعربي ” عبر قناة mbc: إن فاليري ستكون ضيفة على الجزء الثاني من الهيبة، حيث ستظهر بعدد من الحلقات ولن تكون بديلة لـ نادين نجيم.

تتر المسلسل باقٍ كما هو

وأكد البرقاوي أنّ أغنية الفنان ناصيف زيتون “مجبور” ستبقى نفسها ” تتر” المسلسل، و لن يتم تغييرها بعدما أحبها الجمهور وأصبحت جزءًا من المسلسل .

نجمة جديدة مفاجأة

كما سيشهد الجزء الثاني من مسلسل الهيبة مشاركة نجمة أخرى لم يتم الكشف عن اسمها لغاية الآن، ولكن من الأسماء المرشحة النجمة الجزائرية أمال بوشوشة .

عبده شاهين عائد إلى المسلسل

كما كشف البرنامج عن عودة الفنان اللبناني عبده شاهين إلى الجزء الثاني من المسلسل، حيث يتبين أنّ شخصية “شاهين” لم تمت، بل تعرّض لإصابة لن تؤدي إلى وفاته،وهو سيكون حاضرًا في بطولة الجزء الثاني من المسلسل .

البطولة رجالية

أما شكل المسلسل فسيعتمد على بطولة رجالية بحتة، حيث سيعتمد على بطولة تيم حسن وأويس مخللاتي، بالإضافة إلى النجم رفيق علي أحمد الذي سينضم للمسلسل .