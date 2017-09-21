وفيات اليوم الخميس 21-9-2017

– فوزية يوسف الزنكي، زوجة/عبدالقادر عبدالرحمن الخليفي، 66 عاما، (شيعت)، السرة، ق5، ش12، م9، تلفون: 97998552.

– مقعد سلطان محسن أبو رقبة العتيبي، 67 عاما، (شيع)، القصور، ق6، ش13، م9، تلفون: 69333311، 55400220.

– فهد يوسف عيسى العبيد، 88 عاما، (شيع)، رجال: اليرموك، ق2، ش3، ج3، م10، تلفون: 25337257، 25337608، نساء: صباح السالم، ق10، ش الثاني، ج8، م47، تلفون: 99631902.

– راشد محمد الرميضي، 83 عاما، (شيع)، رجال: هدية، ق3، ش5، م23، تلفون: 99208880، نساء: العدان، ق7، ش15، م23، تلفون: 99888199.

– حصة عبدالسلام احمد عبدالجليل، أرملة/سعود عبدالعزيز الحساوي، 86 عاما، (شيعت)، رجال: المسيلة، ديوان مبارك الحساوي، ق1، شارع التعاون بجانب فندق الجميرا، تلفون: 25627900، نساء: اليرموك، ق2، ش2، ج5، م6.

– وضحة سالم عبيد العجمي، 75 عاما، (تشيع بعد صلاة الجمعة بمقبرة صبحان)، رجال: ضاحية علي صباح السالم، ق9، ش27، م34، تلفون: 50166655، نساء: ضاحية علي صباح السالم، ق1، ش29، م25، تلفون: 23281647.

– حمد مبارك الحمد العيار، 85 عاما، (يشيع غدا صباحا)، رجال: الخالدية، ق3، ش33، م1، تلفون: 66661717، نساء: الخالدية، شارع جاسم البرجس، ق3، م1، تلفون: 60484446