الكويت توزع 75 طنا من المواد الغذائية على النازحين العراقيين في الموصل ودهوك

وزعت دولة الكويت اليوم الجمعة 75 طنا من المواد الغذائية اضافة الى مياه شرب على النازحين العراقيين في الموصل ونازحي الموصل في محافظة دهوك مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة في اطار حملة (الكويت بجانبكم).

وقال مسؤول مكتب دهوك لمؤسسة البارزاني الخيرية وحيد سليم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه “تم توزيع المواد الغذائية ومياه الشرب على الفي عائلة من النازحين العراقيين الذين كانوا بحاجة ماسة اليها”.

واضاف ان “دولة الكويت كانت سباقة في تقديم يد العون الى النازحين وايصال المساعدات حتى في الاوقات الحرجة والتي لولاها لفقد العديد من الاطفال حياتهم بسبب الجوع والعطش”.

واعرب سليم عن شكره لدولة الكويت وفي مقدمتهم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على المبادرات والمواقف الانسانية الكبيرة تجاه النازحين والمحتاجين داعيا الى استمرارها.

وكان فريق من مؤسسة البارزاني الخيرية قام يوم الاحد الماضي بتوزيع 500 سلة غذائية ومياه الشرب مقدمة من دولة الكويت على النازحين من قضاء تلعفر والمقيمين في الجانب الايسر من مدينة الموصل.