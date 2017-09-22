تراجع “مهول” في الطلب المسبق على “أيفون 8”

تشعر شركة أبل بالحزن، إثر تراجع نسبة “الطلب المسبق” على هاتفي “آيفون 8 وآيفون 8 بلس”، في الأيام الخمسة الأولى بنسبة 78%.

وبمقارنة ما كان عليه الحال عند إطلاق آيفون 7 -بحسب مؤسسة Slice Intelligence الإحصائية- تظهر الفجوة الكبيرة في المبيعات.

وبدأ الطلب المسبق في الولايات المتحدة على آيفون 8 وآيفون 8 بلس، ثم يبدأ الطلب المسبق على آيفون X في 27 أكتوبر المقبل.

ويرجع المتابعون “التراجع المهول” في الإقبال على آيفون 8 وآيفون 8 بلس إلى أحد سببين: الأول هو أن المستخدمين ينتظرون بدء الطلب على آيفون X للحصول عليه متجاوزين آيفون 8. والثاني هو غضب هؤلاء من افتقار آيفون 8 إلى مزايا جديدة حقيقية.

ونقلت “سكاي نيوز” عن المؤسسة أن الطلب على الهاتفين الجديدين هو الأدنى منذ عام 2014؛ عندما كشفت أبل عن آيفون 6.

وكشفت شركة أبل في 12 سبتمبر عن هاتفي آيفون 8 وآيفون 8 بلس بإضافات بسيطة جدًّا على آيفون 7، كما أزاحت الستار عن الهاتف الأكثر تطورًا (آيفون X).