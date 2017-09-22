اغتيال ناشطة حقوقية سورية وابنتها في اسطنبول

أعلنت الشرطة التركية اليوم اغتيال الناشطة الحقوقية السورية والمعارضة للنظام السوري الدكتورة عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا مساء أمس في اسطنبول على يد مجهولين.

وقالت مصادر في الشرطة التركية إنه تم العثور على بركات وابنتها حلا بركات مقتولتين في منزلهما بمنطقة (اسكودار) على الطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وذكرت المصادر إن القتلة استخدموا السلاح الأبيض في جريمتهم ثم سكبوا سوائل تنظيف على المغدورتين لإخفاء آثار الجريمة.

وطوقت الشرطة المكان فور وقوع الحادث وبدأت التحقيقات لاكتشاف تفاصيل الجريمة وتعقب القتلة.

يذكر أن الدكتورة عروبة ناشطة حقوقية ومعارضة للنظام السوري منذ ثمانينيات القرن الماضي، أما ابنتها فتعمل صحافية في القسم الإنجليزي بصحيفة (الأورينت نت) الإلكترونية.